Сколько победы: украинцы дали прогноз продолжительности войны
В июне 2023 года большинство (62%) украинцев считают, что для победы в войне с Россией нужно не менее полугода или больше времени. В победу за несколько недель или месяцев верят 20%, не верят в победу только 1%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".
Как отмечают социологи, наблюдается рост числа тех, кто оценивает сроки для победы как более продолжительные (больше года) - с 21% до 25%. Больше всего таких - среди самых молодых респондентов 18-35 лет (38%).
Опрос был проведен 1-2 июня 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
Напомним, российская армия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский,война будет продолжаться до победы Украины. Но Россия может прекратить ее раньше, оставив оккупированные территории.
По некоторым данным, ВСУ в последние дни начали большое контрнаступление, однако в Генштабе заявляют, что официального обнажения о нем не будет.
По данным опроса Центра Разумкова, 93% украинцев верят в победу, а половина (50%) убеждена, что она наступит до конца 2023 года.
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