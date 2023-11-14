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Скільки окупантів зараз перебувають на території України: що кажуть в ОП

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Зараз чисельність російських військ в Україні втричі більша, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака під час зустрічі з радниками лідерів США, Великої Британії, Німеччини та Франції у Вашингтоні.

Зокрема, сторони обговорили ситуацію на полі бою.

Як зазначив Єрмак, українська армія відвоювала вже близько 50% раніше окупованих територій, проте сьогодні чисельність російського угруповання в Україні втричі більша, ніж на початку агресії. Тому наша країна потребує збереження міжнародної підтримки. 

 

Ситуація на фронті 14 листопада

За даними сьогоднішнього ранкового зведення Генштабу ЗСУ, наші захисники за минулу добу відбили 24 атаки російських загарбників на Мар'їнському напрямку, і продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Загалом на фронті минулої доби сталося 80 бойових зіткнень.

Сили оборони України ліквідували за добу ще 920 російських окупантів, таким чином, загальні втрати РФ у повномасштабній війні в Україні в живій силі склали вже близько 313470 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили додатково 8 танків та 20 артсистем ворога.

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