Сколько оккупантов сейчас находятся на территории Украины: что говорят в ОП

Сейчас численность российских войск в Украине втрое больше, чем в начале полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака во время встречи с советниками лидеров США, Великобритании, Германии и Франции в Вашингтоне.
В частности, стороны обсудили ситуацию в поле боя.
Как отметил Ермак, украинская армия отвоевала уже около 50% ранее оккупированных территорий, однако сегодня численность российской группировки в Украине втрое больше, чем в начале агрессии. Поэтому наша страна нуждается в сохранении международной поддержки.
Согласно данным сегодняшней утренней сводки Генштаба ВСУ, наши защитники за минувшие сутки отбили 24 атаки российских захватчиков на Марьинском направлении, и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 920 российских оккупантов, таким образом общие потери РФ в полномасштабной войне в Украине в живой силе составили уже около 313470 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 8 танков и 20 артсистем врага.
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