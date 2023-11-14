Сколько оккупантов сейчас находятся на территории Украины: что говорят в ОП

В частности, стороны обсудили ситуацию в поле боя.

Как отметил Ермак, украинская армия отвоевала уже около 50% ранее оккупированных территорий, однако сегодня численность российской группировки в Украине втрое больше, чем в начале агрессии. Поэтому наша страна нуждается в сохранении международной поддержки.

Ситуация на фронте 14 ноября

Согласно данным сегодняшней утренней сводки Генштаба ВСУ, наши защитники за минувшие сутки отбили 24 атаки российских захватчиков на Марьинском направлении, и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 920 российских оккупантов, таким образом общие потери РФ в полномасштабной войне в Украине в живой силе составили уже около 313470 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 8 танков и 20 артсистем врага.