Скільки окупантів втратила РФ в Україні з початку 2025 року? Відповідь Сирського

Російська Федерація з початку 2025 року втратила на війні в Україні понад 180 тисяч своїх військових. Українські військові продовжують бити ворога по всій лінії фронту.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Telegram.
"185 000 - втрати окупантів від початку року. Усі складові Сил оборони продовжують бити ворога по всій лінії фронту. Кожен знищений російський загарбник - це крок до справедливого миру", - підкреслив Сирський.
Головнокомандувач також подякував захисникам і захисницям за ефективну бойову роботу, що триває.
Нагадаємо, днями Сирський розповів, що лише від початку цього року Сили оборони уразили понад тисячу російських танків та більш як дві з половиною тисячі бойових бронемашин.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1030 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 118 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 105 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів.
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