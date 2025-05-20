Скільки окупантів втратила РФ в Україні з початку 2025 року? Відповідь Сирського

"185 000 - втрати окупантів від початку року. Усі складові Сил оборони продовжують бити ворога по всій лінії фронту. Кожен знищений російський загарбник - це крок до справедливого миру", - підкреслив Сирський.

Головнокомандувач також подякував захисникам і захисницям за ефективну бойову роботу, що триває.

Нагадаємо, днями Сирський розповів, що лише від початку цього року Сили оборони уразили понад тисячу російських танків та більш як дві з половиною тисячі бойових бронемашин.