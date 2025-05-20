Сколько оккупантов потеряла РФ в Украине с начала 2025 года? Ответ Сырского

"185 000 - потери оккупантов с начала года. Все составляющие Сил обороны продолжают бить врага по всей линии фронта. Каждый уничтоженный российский захватчик - это шаг к справедливому миру", - подчеркнул Сирский.

Главнокомандующий также поблагодарил защитников и защитниц за эффективную боевую работу, которая продолжается.

Напомним, на днях Сырский рассказал, что только с начала этого года Силы обороны поразили более тысячи российских танков и более двух с половиной тысяч боевых бронемашин.