Скільки окупантів втратила РФ в Україні з початку 2025 року? Відповідь Сирського

Російська Федерація з початку 2025 року втратила на війні в Україні понад 180 тисяч своїх військових. Українські військові продовжують бити ворога по всій лінії фронту.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Telegram.

"185 000 - втрати окупантів від початку року. Усі складові Сил оборони продовжують бити ворога по всій лінії фронту. Кожен знищений російський загарбник - це крок до справедливого миру", - підкреслив Сирський.

Головнокомандувач також подякував захисникам і захисницям за ефективну бойову роботу, що триває.

Нагадаємо, днями Сирський розповів, що лише від початку цього року Сили оборони уразили понад тисячу російських танків та більш як дві з половиною тисячі бойових бронемашин.