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Сколько оккупантов потеряла РФ в Украине с начала 2025 года? Ответ Сырского

Вторник 20 мая 2025 21:16
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Сколько оккупантов потеряла РФ в Украине с начала 2025 года? Ответ Сырского Иллюстративное фото: Сырский озвучил потери россиян с начала года (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация с начала 2025 года потеряла на войне в Украине более 180 тысяч своих военных. Украинские военные продолжают бить врага по всей линии фронта.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"185 000 - потери оккупантов с начала года. Все составляющие Сил обороны продолжают бить врага по всей линии фронта. Каждый уничтоженный российский захватчик - это шаг к справедливому миру", - подчеркнул Сирский.

Главнокомандующий также поблагодарил защитников и защитниц за эффективную боевую работу, которая продолжается.

Напомним, на днях Сырский рассказал, что только с начала этого года Силы обороны поразили более тысячи российских танков и более двух с половиной тысяч боевых бронемашин.

Потери врага

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1030 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, пять боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 118 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 105 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и две тяжелые огнеметные системы оккупантов.

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Война в Украине Александр Сырский Генштаб ВСУ Российская Федерация
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