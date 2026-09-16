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Сколько на самом деле Трамп потратил на войну с Ираном: ответ Конгресса

10:30 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Сколько на самом деле Трамп потратил на войну с Ираном: ответ Конгресса Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп потратил не менее 38,1 миллиарда долларов на ведение войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Policito.

Свой отчет о стоимости первых пяти месяцев войны с Ираном обнародовало Бюджетное управление Конгресса США, которое является независимым аналитическим органом.

Там подсчитали, что на боевые действия приходится более половины общих военных расходов президентской администрации.

Также указано, что в будущем война может обходиться США примерно в 2-3 млрд долларов в месяц. На сумму расходов влияют:

  • закупка боеприпасов и военного оборудования;
  • интенсивность операций;
  • повышение стоимости горючего.

Значительная часть средств необходима для восстановления запасов ракет и систем противовоздушной обороны. По оценке Бюджетного управления Конгресса, на это может уйти около 21,7 млрд долларов.

Из этой суммы 13,1 млрд долларов приходится на ракеты-перехватчики, 7,3 млрд - на крылатые ракеты, еще 1,2 млрд долларов - на другие боеприпасы.

В ведомстве отметили, что восстановление запасов вооружений является отдельной статьей расходов Министерства обороны США, связанной с войной.

В то же время пополнение запасов ракет-перехватчиков может длиться не менее пяти лет. Это может повлиять на возможности американской противовоздушной обороны в случае потенциального вооруженного конфликта с Китаем.

Последующие ежемесячные расходы США будут зависеть от интенсивности боевых действий. По сценарию низкой интенсивности они составят около 2 млрд долларов в месяц, тогда как при более интенсивных операциях могут превышать 3 млрд долларов.

Бюджетное управление Конгресса также прогнозирует дальнейший рост расходов по мере продолжения конфликта.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Трамп начал добиваться "компенсаций" от союзников на фоне войны на Ближнем Востоке.

Также стало известно, что США могут остаться в Иране и контролировать нефть.

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