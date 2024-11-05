Скільки можна зберігати дров, щоб не потрапити за ґрати: пояснення авторів законопроєкту

Проголосований Верховною Радою законопроєкт дозволяє українцям зберігати 30 м куб. соснових дров або 15 м куб. дубових. І ця норма технічно запрацює лише з початку наступного опалювального сезону.
Про це заявив один з авторів законопроєкту №9665 депутат Максим Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення партії "Слуга народу".
Депутат стверджує, що закон покликаний зупинити незаконні вирубки та спрямований проти "чорних лісорубів", та "незаконних пилорам".
"Іншими словами, особа не несе жодної відповідальності за зберігання 30 м куб. соснових дров, або 15 м куб. дубових. Це той об’єм, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон, і навіть дещо із запасом", - сказав Павлюк.
Він додав, що для настання кримінальної відповідальності необхідно зберігання на суму понад 30 тис. грн, а це, за даними ДроваЄ, - 30 м куб. сосни, або 15 м куб. дуба.
Як зазначив депутат, якщо хтось, розуміючи складність ситуації, невизначеність в енергетиці, заготував на цю зиму більше, ніж 15 кубів дубових дров чи 30 куб. м соснових, для них немає причин перейматися.
"Закон не має зворотної сили в часі, відтак державні органи, зокрема й поліція, не має права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання законом чинності", - повідомив автор законопроєкту.
Павлюк заявив, навіть суто технічно у цій частині норми закону запрацюють не раніше, як із початку підготовки до наступного опалювального сезону.
Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня ухвалила закон (проєкт №9665), який передбачає відповідальність за зберігання дров без документів. Зараз він переданий на підпис президенту.
Законом передбачено:
Закон також передбачає штраф для громадян навіть за невеликі обсяги деревини – від 1 куб. м, якщо вони не мають документів, які підтверджують походження.