Сколько можно хранить дров, чтобы не попасть в тюрьму: пояснение авторов законопроекта

Проголосованный Верховной Радой законопроект позволяет украинцам хранить 30 м куб. сосновых дров или 15 м куб. дубовых. И эта норма технически заработает только с начала следующего отопительного сезона.
Об этом заявил один из авторов законопроекта №9665 депутат Максим Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение партии "Слуга народа".
Депутат утверждает, что закон призван остановить незаконные вырубки и направлен против "черных лесорубов" и "незаконных пилорам".
"Другими словами, человек не несет никакой ответственности за хранение 30 м куб. сосновых дров, или 15 м куб. дубовых. Это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон, и даже несколько с запасом", - сказал Павлюк.
Он добавил, что для наступления уголовной ответственности необходимо хранение на сумму более 30 тыс. грн, а это, по данным ДроваЄ, – 30 м куб. сосны или 15 м куб. дуба.
Как отметил депутат, если кто-то, понимая сложность ситуации, неопределенность в энергетике, заготовил на эту зиму больше 15 кубов дубовых дров или 30 куб. м сосновых, для них нет причин беспокоиться.
"Закон не имеет обратной силы во времени, поэтому государственные органы, в том числе и полиция, не имеет права требовать документы на имеющуюся древесину, которая приобретена до вступления закона в силу", - сообщил автор законопроекта.
Павлюк заявил, что даже чисто технически в этой части нормы закона заработают не раньше, чем с начала подготовки к следующему отопительному сезону.
Напомним, Верховная Рада 10 октября приняла закон (проект №9665), предусматривающий ответственность за хранение дров без документов. Сейчас он передан на подпись президенту.
Законом предусмотрено:
Закон предусматривает штраф для граждан даже за небольшие объемы древесины – от 1 куб. м, если у них нет документов, подтверждающих происхождение.