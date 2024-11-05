Сколько можно хранить дров, чтобы не попасть в тюрьму: пояснение авторов законопроекта

Депутат утверждает, что закон призван остановить незаконные вырубки и направлен против "черных лесорубов" и "незаконных пилорам".

"Другими словами, человек не несет никакой ответственности за хранение 30 м куб. сосновых дров, или 15 м куб. дубовых. Это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон, и даже несколько с запасом", - сказал Павлюк.

Он добавил, что для наступления уголовной ответственности необходимо хранение на сумму более 30 тыс. грн, а это, по данным ДроваЄ, – 30 м куб. сосны или 15 м куб. дуба.

Как отметил депутат, если кто-то, понимая сложность ситуации, неопределенность в энергетике, заготовил на эту зиму больше 15 кубов дубовых дров или 30 куб. м сосновых, для них нет причин беспокоиться.

"Закон не имеет обратной силы во времени, поэтому государственные органы, в том числе и полиция, не имеет права требовать документы на имеющуюся древесину, которая приобретена до вступления закона в силу", - сообщил автор законопроекта.

Павлюк заявил, что даже чисто технически в этой части нормы закона заработают не раньше, чем с начала подготовки к следующему отопительному сезону.

Тюрьма за дрова

Напомним, Верховная Рада 10 октября приняла закон (проект №9665), предусматривающий ответственность за хранение дров без документов. Сейчас он передан на подпись президенту.

Законом предусмотрено:

штраф от 34 тыс. гривен за хранение дров, если их стоимость оценивается до 30 тысяч гривен,

от 5 до 7 лет лишения свободы, если стоимость древесины более 30 тыс. гривен.

Закон предусматривает штраф для граждан даже за небольшие объемы древесины – от 1 куб. м, если у них нет документов, подтверждающих происхождение.