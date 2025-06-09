Скільки можна їхати в місті та на трасі: водіям нагадали про обмеження швидкості

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні хочуть змінити систему штрафів за перевищення швидкості. Замість нинішнього "дозволеного" перевищення у 20 км/год пропонують запровадити відповідальність уже за +10 км/год і встановити градацію штрафів залежно від величини перевищення.

Це пов'язано з тим, що надмірна швидкість є головною причиною смертності в ДТП - лише у 2024 році вона стала причиною 55% смертей на дорогах. Законопроєкт №13314 вже внесено до Ради, але він ще не ухвалений.

Також ми писали, що неправильна зупинка авто - це не лише порушення, а й загроза безпеці. За зупинку на переходах, перехрестях чи біля зупинок транспорту водіям загрожує штраф 340 гривень.

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