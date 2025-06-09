Сколько можно ехать в городе и на трассе: водителям напомнили об ограничении скорости

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине хотят изменить систему штрафов за превышение скорости. Вместо нынешнего "разрешенного" превышения в 20 км/ч предлагают ввести ответственность уже за +10 км/ч и установить градацию штрафов в зависимости от величины превышения.

Это связано с тем, что чрезмерная скорость является главной причиной смертности в ДТП - только в 2024 году она стала причиной 55% смертей на дорогах. Законопроект №13314 уже внесен в Раду, но он еще не принят.

Также мы писали, что неправильная остановка авто - это не только нарушение, но и угроза безопасности. За остановку на переходах, перекрестках или возле остановок транспорта водителям грозит штраф 340 гривен.

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