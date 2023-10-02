Скільки можна перебувати за кордоном, щоб не втратити виплати ВПО: пояснення

Із 1 серпня 2023 року були внесенні деякі зміни щодо виплат українцям зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Відповідно до її заяви, з 1 серпня грошова допомога не надаватиметься переселенцям, які перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально.

За словами юриста, обґрунтованими причинами можуть вважатися:

службове відрядження чи стажування;

лікування або реабілітація;

догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини та інше.

"Такі нововведення зумовлені тим, що українці, які отримали статус ВПО, виїхали за кордон і додатково отримали прихисток від іноземної держави. Відповідно такі особи отримують матеріальну допомогу одразу від двох держав", – звертає увагу Мар'яна Гавришко.

Проте біженці, що виїхали за кордон, не можуть набувати прав внутрішньо переміщених осіб, оскільки обрали для себе форму не внутрішнього захисту, а зовнішнього.

"До того ж перша заступниця міністра соціальної політики заявила, що час та місце виїзду українців зі статусом ВПО фіксуються у спеціальному реєстрі. Тому період перебування переселенців контролюється державою та перевіряється. Отже, якщо час перебування за кордоном перевищує 30 днів поспіль без поважних на причин, виплати для українців, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, відтепер скасовується", – попереджає фахівець.