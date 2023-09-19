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Біженці за кордоном зможуть оформити виплати після повернення в Україну: подробиці

Вівторок 19 вересня 2023 16:33
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Біженці за кордоном зможуть оформити виплати після повернення в Україну: подробиці Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські біженці, які зараз проживають за кордоном, зможуть оформити виплати для переселенців після повернення назад у країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника Міністра соціальної політики України Дарини Марчак в ефірі національного телемарафону.

"Зараз ми уточнюємо в проекті постанови врегулювання уряду так, аби не було ніяких спірних питань, аби всі громадяни при поверненні за кордону і які не мають місця проживання внаслідок руйнування будинку, або якщо житло знаходиться на окупованій території чи в зоні бойових дій, то ці громадяни так само мають право на призначення виплат для ВПО" - йдеться у заяві.

За її словами, ця допомога від держави потрібна для адаптації в країні і буде надаватись до моменту, коли родина змогу знайти роботу, орендувати житло.

У який термін можна буде звертатися за виплатами

"Ми вносимо зміни, що родина яка повертається із-за кордону, вона зможе звернутись за виплатами протягом 15 днів після повернення. Таку норму передбачаємо, аби убезпечити від міграції, коли людина приїжджає на вихідні, потім виїжджає у Європу і таким чином зберігає право на виплати в обох країнах одночасно", - сказала Марчак.

Вона уточнила, що сама процедура подачі заяви на виплати для ВПО не змінюється, треба звертатись до управлінь соцзахисту, або через "Дію" подати заявку і після опрацювання всіх документів виплати будуть призначені.

Важлива інформація для переселенців

Раніше повідомлялось, що в Україні змінено періоди виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Тепер буде два виплатних періоди для переселенців.

Також у серпні 2023 року в Україні почалися перевірки місць проживання людей зі статусом ВПО. У результаті такої ідентифікації деяким українцям можуть скасувати соціальні виплати.

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