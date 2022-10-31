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Скільки мирних жителів загинуло з початку вторгнення РФ: відповідь Костіна

Фото: генпрокурор Андрій Костін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Згідно з офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло майже 8 тисяч мирних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генпрокурора Андрія Костіна для "Інтерфакс-Україна" .

"За нашими даними, загинуло 7 938 цивільних осіб, з них - 430 дітей. Поранених - 10 897. Але, підкреслю, це лише офіційні, підтверджені дані, які є у матеріалах кримінальних проваджень", - зазначив він.

За його словами, з огляду на неможливість доступу до окупованих територій та відсутність повної картини того, що відбувається зараз, страшно навіть припускати, які там можуть бути цифри.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, з початку війни ліквідовано майже 72 тисячі російських військових.

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Війна Росії проти України