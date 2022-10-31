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Сколько мирных жителей погибло с начала вторжения РФ: ответ Костина

Фото: генпрокурор Андрей Костин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Согласно официальным данным, с начала полномасштабного вторжения России погибли почти 8 000 мирных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генпрокурора Андрея Костина для "Интерфакс-Украина".

"По нашим данным, погибли 7 938 гражданских лиц, из них - 430 детей. Раненых - 10 897. Но, подчеркну, это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", - отметил он.

По его словам, с учетом невозможности доступа к оккупированным территориям и отсутствия полной картины того, что происходит сейчас, страшно даже предполагать, какие там могут быть цифры.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала войны ликвидировано почти 72 000 российских военных.

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Война России против Украины