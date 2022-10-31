Сколько мирных жителей погибло с начала вторжения РФ: ответ Костина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генпрокурора Андрея Костина для "Интерфакс-Украина" .

"По нашим данным, погибли 7 938 гражданских лиц, из них - 430 детей. Раненых - 10 897. Но, подчеркну, это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", - отметил он.

По его словам, с учетом невозможности доступа к оккупированным территориям и отсутствия полной картины того, что происходит сейчас, страшно даже предполагать, какие там могут быть цифры.