UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки мирних жителів загинуло через війну в Україні: оновлені дані ООН

Фото: в ООН розповіли, скільки мирних жителів загинуло через війну в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

З початку повномасштабного вторгнення в Україну було зафіксовано 21 793 жертви серед цивільного населення. З них 8173 особи загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Крім понад 8 тисяч загиблих, ООН також зафіксувала 13 620 поранених через російську агресію.

За лютий було підтверджено 589 жертв, 138 мирних жителів загинули, а ще 451 - поранено. Причиною цього в більшості випадків є застосування вибухової зброї з широкою зоною ураження та вибухонебезпечні предмети.

В Управлінні підкреслили, що реальна кількість жертв через війну набагато вища, оскільки надходження інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, затримується. При цьому багато повідомлень досі не підтверджено. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 6 березня, окупанти обстріляли селище у Херсонській області. Є поранена.

Також ми писали, що у Миколаївській області сьогодні люди тричі підривалися на мінах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНВійна Росії проти України