Скидали боєприпаси з дронів. Росіяни обстріляли село під Новою Каховкою, є поранена
Зранку у понеділок, 6 березня, російські війська обстріляли смт Козацьке Новокаховської громади Херсонської області. Є поранена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Окупанти гатили по селищу із артилерії та скидали боєприпаси з дронів", - йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, місцева мешканка дістала поранення ноги.
"Бригада швидкої допомоги оперативно доправила жінку до лікарні, де їй надали необхідну допомогу. Стан пораненої дозволяє продовжувати лікування амбулаторно", - додали в адміністрації.
Крім того, кілька будинків у Козацькому пошкоджені.
Як повідомлялось, російська армія за останню добу 11 разів обстріляли Херсон та громаду. Окупанти випустили по місту 45 снарядів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.