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Скидали боєприпаси з дронів. Росіяни обстріляли село під Новою Каховкою, є поранена

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Херсон, Понеділок 06 березня 2023 13:08
Скидали боєприпаси з дронів. Росіяни обстріляли село під Новою Каховкою, є поранена Фото: росіяни обстріляли село під Новою Каховкою, є поранена (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у понеділок, 6 березня, російські війська обстріляли смт Козацьке Новокаховської громади Херсонської області. Є поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Окупанти гатили по селищу із артилерії та скидали боєприпаси з дронів", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, місцева мешканка дістала поранення ноги.

"Бригада швидкої допомоги оперативно доправила жінку до лікарні, де їй надали необхідну допомогу. Стан пораненої дозволяє продовжувати лікування амбулаторно", - додали в адміністрації.

Крім того, кілька будинків у Козацькому пошкоджені.

Як повідомлялось, російська армія за останню добу 11 разів обстріляли Херсон та громаду. Окупанти випустили по місту 45 снарядів.

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Херсонська область
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