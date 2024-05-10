Скільки мирних українців загинуло у квітні через агресію Росії: дані ООН

Внаслідок російської агресії в Україні лише за квітень загинуло щонайменше 129 цивільних. Також сотні людей дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Організації Об'єднаних Націй (ООН).

При цьому, за даними Організації, у квітні було зафіксовано 34 російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури та 13 таких випадків в окупації, у тому числі й ті, що пов'язані із Запорізькою АЕС.

Також в ООН додали, що кількість поранених значно зростає вже другий місяць поспіль.

"У квітні 2024 року в Україні загинули щонайменше 129 мирних жителів і 574 поранені", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в ООН, Місія ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні фіксує високий рівень жертв серед мирного населення внаслідок бойових дій біля лінії фронту.

Удари росіян

Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають масованих ударів по Україні за допомогою ракет та дронів. Вони ціляться по об'єктах цивільної інфраструктури, тому часто гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Найбільше від атак потерпають ті населені пункти, що знаходяться біля лінії фронту. Ворог щодня вбиває мирних жителів Херсонської, Харківської та інших прифронтових областей.

Зокрема, сьогодні, 10 травня, під атаками перебували прикордонні населені пункти Харківської області. Там було відомо про двох загиблих та поранених.

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