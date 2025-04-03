Скільки мільйонів заробив "Шахтар" у єврокубках: УЄФА розкрив дані про виплати призових

У попередньому сезоні тоді ще в групових раундах євротурнірів взяли участь дві українські команди.

Донецький "Шахтар" грав у ЛЧ, де посів третє місце в групі (3 перемоги та 3 поразки). Це дало йому право продовжити виступи в ЛЄ. Там "гірники" остаточно завершили європейську кампанію, поступившись в раунді плей-офф французькому "Марселю" (2:2, 1:3).

Луганська "Зоря" з Ліги Європи потрапила до групи Ліги конференцій. Там фінішувала третьою (2 перемоги та нічия в 6-ти матчах) та не вийшла до наступного раунду.

Донецький клуб у сукупності заробив 47 627 мільйонів євро. За виступ у Лізі чемпіонів "гірники" отримали 47 061 млн. А за два матчі в Лізі Європи – ще 566 тис. євро.

Луганська "Зоря" в Лізі конференцій награли на 4 894 мільйона євро.

Найбільше за сезон у єврокубках заробив переможець ЛЧ-2023/24 – мадридський "Реал". Загальна сума призових команди Андрія Луніна – 138 795 мільйонів євро. Фіналіст головного турніру – німецька "Боруссія" Дортмунд за сумою призових стала третьою (120,7 млн), пропустивши вперед також французький ПСЖ (124,4).

Найбільший дохід у Лізі Європи зібрав фіналіст турніру – німецький "Байєр" (41 229 млн євро). А в Лізі конференцій – також фіналіст "Фіорентина" з Італії (17 051 млн).

Зазначимо, що сума призових складається не лише суто з досягнень, а й залежить від кількості перемог та нічиїх на турнірному шляху. Ось чому в ЛЄ та ЛК фіналістам дісталось більше грошей, ніж володарям трофеїв – італійській "Аталанті" та грецькому "Олімпіакосу" відповідно.