Сколько миллионов заработал "Шахтер" в еврокубках: УЕФА раскрыл данные о выплатах призовых

В предыдущем сезоне тогда еще в групповых раундах евротурниров приняли участие две украинские команды.

Донецкий "Шахтер" играл в ЛЧ, где занял третье место в группе (3 победы и 3 поражения). Это дало ему право продолжить выступления в ЛЕ. Там "горняки" окончательно завершили европейскую кампанию, уступив в раунде плей-офф французскому "Марселю" (2:2, 1:3).

Луганская "Заря" из Лиги Европы попала в группу Лиги конференций. Там финишировала третьей (2 победы и ничья в 6-ти матчах) и не вышла в следующий раунд.

Донецкий клуб в совокупности заработал 47 627 миллионов евро. За выступление в Лиге чемпионов "горняки" получили 47 061 млн. А за два матча в Лиге Европы - еще 566 тыс. евро.

Луганская "Заря" в Лиге конференций наиграла на 4 894 миллиона евро.

Больше всего за сезон в еврокубках заработал победитель ЛЧ-2023/24 - мадридский "Реал". Общая сумма призовых команды Андрея Лунина - 138 795 миллионов евро. Финалист главного турнира - немецкая "Боруссия" Дортмунд по сумме призовых стала третьей (120,7 млн), пропустив вперед также французский ПСЖ (124,4).

Самый большой доход в Лиге Европы собрал финалист турнира - немецкий "Байер" (41 229 млн евро). А в Лиге конференций - также финалист "Фиорентина" из Италии (17 051 млн).

Отметим, что сумма призовых складывается не только чисто из достижений, но и зависит от количества побед и ничьих на турнирном пути. Вот почему в ЛЕ и ЛК финалистам досталось больше денег, чем обладателям трофеев - итальянской "Аталанте" и греческому "Олимпиакосу" соответственно.