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Скільки людей зараз залишаються в Авдіївці: відповідь МВА

Фото: скільки людей залишаються в Авдіївці на 16 листопада 2023 року (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Наразі в Авдіївці Донецької області, попри масові обстріли, залишаються трохи більше 1400 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

"Сьогодні станом на ранок (16 листопада, - ред.) 1431 особа залишається в місті. Вчора виїхали 11 містян. Є евакуація на сьогодні, і на завтра, і на післязавтра. Люди вже втомилися", - розповів він.

При цьому, за словами Барабаша, в місті немає вже жодної вцілілої будівлі, але місцеві, що залишаються в місті ховаються по підвалах.

"Підвали - не дуже безпечний прихисток від авіабомбових ударів. На жаль, окупанти "складають" всі багатоповерхові будинки до фундаментів, засипаючи ті самі підвали", - каже голова МВА.

Евакуація з Авдіївки

З Авдіївки триває евакуація, як і з інших міст та сіл на Донеччині, що знаходяться на лінії фронту. За даними на 19 жовтня, у місті залишалося 1601 особа. Тобто трохи менше, ніж за місяць із міста виїхали 170 людей.

Зазначимо, що 3 листопада правоохоронці успішно евакуювали останніх жителів села Степове під Авдіївкою. А 7 листопада з Авдіївського коксохімічного заводу евакуювали останніх 16 співробітників заводу, які забезпечували його консервацію. Водночас у єдиному вцілілому сховищі підприємства залишаються ще 17 городян, які відмовляються від евакуації.

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Авдіївкаевакуація