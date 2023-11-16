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Сколько человек сейчас остаются в Авдеевке: ответ ГВА

Фото: сколько человек остаются в Авдеевке на 16 ноября 2023 года (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На данный момент в Авдеевке Донецкой области, несмотря на массовые обстрелы, остаются чуть больше 1400 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

"Сегодня по состоянию на утро (16 ноября, - ред.) 1431 человек остается в городе. Вчера выехали 11 горожан. Есть эвакуация на сегодня, и на завтра, и на послезавтра. Люди уже устали", - рассказал он.

При этом, по словам Барабаша, в городе нет уже ни одного уцелевшего здания, но местные, которые остаются в городе, прячутся по подвалам.

"Подвалы - не очень безопасное убежище от авиабомбовых ударов. К сожалению, оккупанты "складывают" все многоэтажные дома к фундаментам, засыпая те же подвалы", - говорит глава ГВА.

Эвакуация из Авдеевки

Из Авдеевки продолжается эвакуация, как и из других городов и сел Донецкой области, которые находятся на линии фронта. По данным на 19 октября, в городе оставалось 1601 человек. То есть чуть меньше, чем за месяц из города выехали 170 людей.

Отметим, что 3 ноября правоохранители успешно эвакуировали последних жителей села Степное, что находится под Авдеевкой. А 7 ноября из Авдеевского коксохимического завода эвакуировали последних 16 сотрудников завода, которые обеспечивали его консервацию. В тоже время в единственном уцелевшем хранилище предприятия остаются еще 17 горожан, которые отказываются от эвакуации.

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Авдеевкаэвакуация