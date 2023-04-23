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Скільки людей залишається у прифронтовому Часовому Яру: відповідь глави МВА

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Часов Яр, Неділя 23 квітня 2023 22:44
Скільки людей залишається у прифронтовому Часовому Яру: відповідь глави МВА Фото: глава МВА Часового Яру повідомив скільки людей досі залишається в громаді (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

У Часовоярській громаді Донецької області залишається близько 10% жителів, з них більшість люди пенсійного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Часів Яр постійно під обстрілами. Місто обстрілюють з РСЗВ, артилерії та мінометів. З міста за офіційними даними за цей тиждень евакуювали понад 30 людей, але є жителі, які самі виїжджають", - повідомив начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус.

За його словами, до повномасштабного російського вторгнення в Україну у громаді проживали 13 тисяч жителів, проте наразі в громаді залишається близько 10% жителів.

Він також повідомив, що орієнтовно 80-85% багатоквартирних будинків жителів Часового Яру пошкоджені.

"Важко простежити, скільки приватних будинків пошкоджені чи зруйновані внаслідок бойових дій, бо є райони, куди небезпечно заїжджати", - додав глава МВА.

Нагадаємо, наприкінці березня російські окупанти обстріляли Часів Яр і Торецьк у Донецькій області. В результаті атаки двоє людей загинули.

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