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Сколько людей остается в прифронтовом Часовом Яру: ответ главы МВА

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Часов Яр, Воскресенье 23 апреля 2023 22:44
Сколько людей остается в прифронтовом Часовом Яру: ответ главы МВА Фото: глава МВА Часового Яра сообщил, сколько людей до сих пор остается в общине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Часовоярской общине Донецкой области остается около 10% жителей, из них большинство людей пенсионного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Часов Яр постоянно под обстрелами. Город обстреливают из РСЗО, артиллерии и минометов. Из города по официальным данным за эту неделю эвакуировали более 30 человек, но есть жители, которые сами выезжают", - сообщил начальник городской военной администрации Часового Яра Сергей Чаус.

По его словам, до полномасштабного российского вторжения в Украину в общине проживали 13 тысяч жителей, однако сейчас в общине остается около 10% жителей.

Он также сообщил, что ориентировочно 80-85% многоквартирных домов жителей Часового Яра повреждены.

"Трудно проследить, сколько частных домов повреждены или разрушены в результате боевых действий, потому что есть районы, куда опасно заезжать", - добавил глава МВА.

Напомним, в конце марта российские оккупанты обстреляли Часов Яр и Торецк в Донецкой области. В результате атаки два человека погибли.

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