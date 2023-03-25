Росіяни з артилерії обстріляли Часів Яр і Торецьк на Донбасі: загинуло дві людини
У суботу, 25 березня, російські окупанти обстріляли Часів Яр і Торецьк у Донецькій області та вбили двох людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Росіяни обстріляли Часів Яр та Торецьк з артилерії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у місті Часів Яр загинув цивільний чоловік
"У Торецьку терористи вбили жінку", - додав керівник Офісу президента.
Нагадаємо, що російські окупанти вночі вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Окупанти атакували центр міста і промзону.
Додамо, що в ніч на 23 березня російські окупанти також обстріляли Краматорськ, російська армія атакувала житлові будинки та котельню.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.