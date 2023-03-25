Росіяни з артилерії обстріляли Часів Яр і Торецьк на Донбасі: загинуло дві людини

У суботу, 25 березня, російські окупанти обстріляли Часів Яр і Торецьк у Донецькій області та вбили двох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Зазначається, що у місті Часів Яр загинув цивільний чоловік

"Росіяни обстріляли Часів Яр та Торецьк з артилерії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти вночі вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Окупанти атакували центр міста і промзону.

Додамо, що в ніч на 23 березня російські окупанти також обстріляли Краматорськ, російська армія атакувала житлові будинки та котельню.

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