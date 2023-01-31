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Скільки людей залишається у Бахмуті під обстрілами: відповідь глави міста

Фото: Бахмут (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Під постійними обстрілами у Бахмуті (Донецька область) проживає близько 6,5 тисяч жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви.

"У Бахмуті залишається близько 6,5 тисяч жителів. Місто перебуває під постійними ворожими обстрілами. Ворог не шкодує нікого!", - йдеться у повідомленні.

Рева закликав людей евакуюватись та зберегти свої життя.

"Скільки будете ігнорувати небезпеку?! Евакуюйтеся!!!", - емоційно написав глава міста.

Нагадаємо, що у вівторок, 31 січня, російські війська обстріляли Бахмут Донецької області. Двоє людей загинули, в тому числі підліток, та 5 людей поранені.

На підступах до Бахмута українські прикордонники знищили чергову позицію ворожих. Внаслідок точних ударів ліквідовано п'ятьох окупантів, ще четверо поранено.

Нацгвардійці за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищили ворожий гелікоптер Мі-24 на Бахмутському напрямку.

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Російська ФедераціяДонецька областьБахмутВійна в Україні