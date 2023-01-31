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Сколько человек остается в Бахмуте под обстрелами: ответ главы города

Фото: Бахмут (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Под постоянными обстрелами в Бахмуте (Донецкая область) проживает около 6,5 тысячи жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бахмутской городской военной администрации Алексея Ревы.

"В Бахмуте остается около 6,5 тысячи жителей. Город находится под постоянными вражескими обстрелами. Враг не жалеет никого!", - говорится в сообщении.

Рева призвал людей эвакуироваться и сохранить свои жизни.

"Сколько будете игнорировать опасность?! Эвакуируйтесь!!!", - эмоционально написал глава города.

Напомним, что во вторник, 31 января, российские войска обстреляли Бахмут Донецкой области. Два человека погибли, в том числе подросток, и 5 человек ранены.

На подступах к Бахмуту украинские пограничники уничтожили очередную позицию враждебных. В результате точных ударов ликвидированы пять оккупантов, еще четверо ранены.

Нацгвардейцы с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожили вражеский вертолет Ми-24 на Бахмутском направлении.

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Российская ФедерацияДонецкая областьБахмутВойна в Украине