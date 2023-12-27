Скільки людей загинуло в Україні через міни з початку війни: дані рятувальників
В Україні від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів через підрив на мінах або інших вибухонебезпечних предметах загинули 277 людей. Серед них є діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресофіцера Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександра Хорунжого на брифінгу.
"З початку широкомасштабного російського вторгнення на вибухонебезпечних предметах загинули 277 людей, з яких 14 - це діти", - зазначив Хорунжий.
Також він уточнив, що внаслідок вибуху мін поранення отримали 608 людей. Серед них 74 дитини.
За словами пресофіцера, з початку повномасштабної війни рятувальниками було знешкоджено 464 тисячі вибухонебезпечних предметів, зокрема, понад 3 тисячі авіаційних бомб.
Найактивніше розмінування продовжується на території Донецької, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей.
Він зазначив, що в зимових умовах розмінування ускладнене через сніговий покрив і низьку температуру. Але на виклики рятувальники виїжджають.
Міни в Україні
Нагадаємо, 18 грудня стало відомо, що в Миколаївській області на протипіхотній міні підірвався автомобіль. У ньому були двоє чоловіків, вони залишилися неушкодженими.
Також 21 грудня військові знищили в Одеській області морську міну, яку прибило до берега.
При цьому, як зазначав голова МВС Ігор Клименко, найзамінованішою областю України станом на літо була Запорізька.
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