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Сколько людей погибло в Украине из-за мин с начала войны: данные спасателей

Украина, Среда 27 декабря 2023 17:08
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Сколько людей погибло в Украине из-за мин с начала войны: данные спасателей Фото: спасатели рассказали, сколько людей погибло в Украине из-за мин с начала войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов из-за подрыва на минах или других взрывоопасных предметах погибли 277 человек. Среди них есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александра Хорунжего на брифинге.

"С начала широкомасштабного российского вторжения на взрывоопасных предметах погибли 277 человек, из которых 14 - это дети", - отметил Хорунжий.

Также он уточнил, что в результате взрыва мин ранения получили 608 человек. В их числе 74 ребенка.

По словам пресс-офицера, с начала полномасштабной войны спасателями были обезврежены 464 тысячи взрывоопасных предмета, в частности, более 3 тысяч авиационных бомб.

Наиболее активно разминирование продолжается на территории Донецкой, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.

Он отметил, что в зимних условиях разминирование усложнено из-за снежного покрова и низкой температуры. Но на вызовы спасатели выезжают.

Мины в Украине

Напомним, 18 декабря стало известно, что в Николаевской области на противопехотной мине подорвался автомобиль. В нем находились двое мужчин, они остались невредимыми.

Также 21 декабря военные уничтожили в Одесской области морскую мину, которую прибило к берегу.

При этом, как отмечал глава МВД Игорь Клименко, самой заминированной областью Украины по состоянию на лето была Запорожская.

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