UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки людей вже евакуювали з прикордоння Харківської області: дані ДСНС

Фото: в ДСНС розповіли про евакуацію жителів прикордоння Харківської області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У Харківській області у прикордонних з Росією районах триває евакуація місцевих жителів через ворожі обстріли. На більш безпечну територію вже вивезли понад 6700 громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

За даними рятувальників, серед цієї кількості евакуйованих жителів прикордоння Харківської області станом на вчорашній вечір, 13 травня, є 535 дітей та 128 маломобільних осіб.

"Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 6700 жителів, з них 535 дітей та 128 маломобільних осіб", - йдеться в заяві Служби.

Заходи з евакуації в регіону проводять співробітники ДСНС та Національної поліції, спільно з волонтерами та представниками місцевих громад.

"Постійно проводиться оповіщення населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів", - передали надзвичайники..

Також зазначається, що на території проміжних евакопунктів працюють психологи ДСНС, надається підтримка людям, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії внаслідок російської військової агресії.

 

Ситуація в Харківській області та евакуація з прикордоння

Нагадаємо, в Харківській області від п'ятниці, 10 травня, загострилась безпекова ситуація через спробу російських окупантів здійснити наступ, прорвати оборону ЗСУ та просунутися вглиб території регіону. Це супроводжується посиленими обстрілами населених пунктів області, зокрема розташованих біля державного кордону.

Через це в регіоні проводиться евакуація. Жителів прикордонних районів закликають виїхати у безпечніші населені пункти.  

Раніше жителям Харківської області пояснили, куди звертатись для безкоштовної евакуації.

Додамо, 13 травня стало відомо, що російські окупанти у Вовчанську розстріляли авто поліцейських, які приїхали евакуювати цивільних.

Ввечері 13 травня в Генштабі ЗСУ розповіли, що Сили оборони протягом доби на Харківському напрямку відбили 13 атак ворога. Також у військовому командуванні поінформували, що військові ЗСУ проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуаціяДСНСХарків