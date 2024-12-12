Скільки країн можуть увійти до коаліції миротворців в Україні: оцінка експерта

Однак реалізація такої ініціативи залежить від багатьох факторів, включно з позицією Росії та рівнем підтримки серед європейських країн.

Політолог зазначає, що розміщення будь-яких іноземних військ, навіть у форматі миротворчої місії, можливе лише після домовленостей про припинення вогню.

Як зауважує Фесенко, у разі відмови НАТО прийняти Україну до Альянсу, країна потребуватиме альтернативних гарантій безпеки.

За його словами, одним із варіантів є розміщення військ країн-партнерів уздовж лінії фронту.

За даними Reuters, зараз розглядається ідея створення коаліції з 5-8 країн, які можуть діяти на основі двосторонніх угод із Україною.

У цей перелік входять: Польща, Франція, Велика Британія, країни Балтії та, можливо, скандинавські держави.

"І я цілком допускаю, що після парламентських виборів може приєднатися Німеччина. А ще Нідерланди, хоча там можуть виникнути певні складнощі", - додав він.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що його країна поки не розглядає можливості відправки своїх військових. Проте ця позиція може змінитися залежно від подальшого розвитку подій і домовленостей із партнерами.

На думку експертів, чим більше країн увійде до коаліції, тим вищі шанси на успішне стримування Росії від нової агресії. Формування "коаліції рішучих" може стати важливим елементом гарантування безпеки для України, особливо у випадку відсутності прямої підтримки НАТО.