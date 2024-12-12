Сколько стран могут войти в коалицию миротворцев в Украине: оценка эксперта

Однако реализация такой инициативы зависит от многих факторов, включая позицию России и уровень поддержки среди европейских стран.

Политолог отмечает, что размещение любых иностранных войск, даже в формате миротворческой миссии, возможно только после договоренностей о прекращении огня.

Как отмечает Фесенко, в случае отказа НАТО принять Украину в Альянс, страна будет нуждаться в альтернативных гарантиях безопасности.

По его словам, одним из вариантов является размещение войск стран-партнеров вдоль линии фронта.

По данным Reuters, сейчас рассматривается идея создания коалиции из 5-8 стран, которые могут действовать на основе двусторонних соглашений с Украиной.

В этот перечень входят: Польша, Франция, Великобритания, страны Балтии и, возможно, скандинавские государства.

"И я вполне допускаю, что после парламентских выборов может присоединиться Германия. А еще Нидерланды, хотя там могут возникнуть определенные сложности", - добавил он.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что его страна пока не рассматривает возможности отправки своих военных. Однако эта позиция может измениться в зависимости от дальнейшего развития событий и договоренностей с партнерами.

По мнению экспертов, чем больше стран войдет в коалицию, тем выше шансы на успешное сдерживание России от новой агрессии. Формирование "коалиции решительных" может стать важным элементом обеспечения безопасности для Украины, особенно в случае отсутствия прямой поддержки НАТО.