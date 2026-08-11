Скільки коштують хліб, гречка, яйця та олія в супермаркетах: порівняння цін на 11 серпня

В українських супермаркетах зберігається цінова стабільність, проте за окремими позиціями відбулися точкові зміни. Зокрема, місцями подешевшали яйця, а на ринку соняшникової олії змінився лідер за найнижчою вартістю.

Скільки коштують базові продукти у найбільших мережах України станом на вівторок, 11 серпня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Головне: Хліб : Повна стабільність. Найдешевший - у "Сільпо" (12,99 грн за 350 г).

: Повна стабільність. Найдешевший - у "Сільпо" (12,99 грн за 350 г). Гречка : Ціни без змін. Лідирує "Сільпо" завдяки знижці 15% (54,99 грн/кг).

: Ціни без змін. Лідирує "Сільпо" завдяки знижці 15% (54,99 грн/кг). Яйця : "Ашан" трохи знизив ціну (3,00 грн/шт, 30 грн/десяток). Серед фасованих 10 шт найдешевші в "Сільпо" (43,66 грн) та АТБ (43,90 грн).

: "Ашан" трохи знизив ціну (3,00 грн/шт, 30 грн/десяток). Серед фасованих 10 шт найдешевші в "Сільпо" (43,66 грн) та АТБ (43,90 грн). Молоко : Порційне (450 г) найвигідніше в АТБ (19,90 грн за акцією). Велика пачка (ультрапастеризоване) - у Novus за акційною доставкою (34,99 грн).

: Порційне (450 г) найвигідніше в АТБ (19,90 грн за акцією). Велика пачка (ультрапастеризоване) - у Novus за акційною доставкою (34,99 грн). Олія: Змінився лідер за мінімальною ціною - найдешевша півлітрова в "Ашані" (49,40 грн).

Деталізовані ціни в супермаркетах (11 серпня)

Хліб

У категорії хлібобулочних виробів спостерігається повна цінова стабільність - цінники у торгівельних мережах залишилися на рівні попереднього дня.

"Сільпо": Хліб "Сумська Паляниця Козацький" (половинка, нарізаний, 350 г) - 12,99 грн

"Ашан": Хліб "Формула Смаку" білий пшеничний (нарізаний, 350 г) - 14,50 грн

АТБ: Хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн

Novus: Хліб Marka Promo "Український" (половинка, нарізаний, 400 г) - 25,79 грн

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 11 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Позицію лідера за мінімальною вартістю гречаної крупи впевнено утримує "Сільпо", де діє акційна пропозиція зі знижкою 15%. Вартість кілограма в інших мережах залишається без змін.

"Сільпо": Крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (акція -15%, було 64,99 грн)

АТБ: Крупа "Розумний вибір" гречана (1 кг) - 65,90 грн

Novus: Крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн

"Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн

Яйця

Найдешевшу поштучну позицію продовжує пропонувати "Ашан", де вартість одного яйця категорії С1 знизилася до 3,00 грн (30,00 грн за десяток проти 31,00 грн напередодні). Серед фасованих десятків найкращу ціну утримує АТБ завдяки акції. У "Сільпо" представлена альтернативна позиція категорії С1.

"Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно) - 3,00 грн/шт (30,00 грн / десяток)

"Сільпо": Яйця курячі "Пашот" С1 (10 шт) - 43,66 грн

АТБ: Яйце куряче "Своя лінія" 1 категорія (10 шт) - 43,90 грн (акція, було 47,90 грн)

Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн

Молоко

У сегменті порційних упаковок (400-450 г) вартість залишається мінімальною в АТБ та "Сільпо". При цьому Novus продовжує утримувати найвигіднішу ціну на ультрапастеризоване молоко у великому об'ємі в межах спеціальної пропозиції на доставку.

АТБ: Молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акція, було 21,30 грн)

"Сільпо": Молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн

"Ашан": Молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн

Novus: Молоко "Житомирський Молочний Завод" ультрапастеризоване 2,5% - 34,99 грн (акційна ціна при доставці до 19.08, було 53,99 грн)

Соняшникова олія

У категорії рафінованої олії відбулася зміна лідера за найнижчим цінником: найдешевшу позицію об'ємом 0,5 л пропонує "Ашан". Також знижка діє в мережі "Сільпо".