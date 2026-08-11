Ціни на АЗС: де найдешевший бензин, дизель та автогаз 11 серпня
Ціни на українських АЗС залишаються стабільними. Але залежно від мережі різниця на одному літрі пального може сягати понад 5,5 грн на бензинах та майже 9 грн на дизелі.
РБК-Україна розповідає, скільки коштує бензин, дизель та автогаз на АЗС станом на вівторок, 11 серпня.
Головне:
- Бензин: Ціни на звичайний 95-й коливаються від 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR).
- Дизель: Найдешевший пропонує "Укрнафта" - 89,90 грн/л. На OKKO та WOG ціна становить 93,90 та 93,80 грн/л, а найдорожче пальне на SOCAR - 95,90 грн/л.
- Автогаз: Утримує попередній рівень. Найдешевший на "Укрнафті" (42,90 грн/л), найдорожчий - на WOG (44,50 грн/л).
Порівняння цін у мережах АЗС
Найдоступніший варіант серед звичайного 95-го бензину пропонує "Укрнафта" - 79,90 грн/л. У мережах OKKO та WOG за А-95 доведеться віддати 82,90 грн/л та 83,50 грн/л відповідно, а найдорожче цей вид пального коштує на SOCAR - 85,40 грн/л.
Якщо обирати преміальний 95-й (Pulls / Mustang / NANO / Energy), то найдешевша позиція знову в "Укрнафти" (82,90 грн/л). На OKKO та WOG покращений 95-й обійдеться однаково - 85,90 грн/л, а на SOCAR ціна сягає 88,40 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 11 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Найдешевшим дизелем торгує "Укрнафта" (89,90 грн/л). Мережі WOG (93,80 грн/л) та OKKO (93,90 грн/л) тримають практично ідентичний рівень, тоді як на SOCAR ціна становить 95,90 грн/л.
Автогаз найдешевший теж на заправках "Укрнафти" - 42,90 грн/л. На OKKO та SOCAR блакитне паливо коштує 43,90 грн/л, а найвищий цінник на WOG - 44,50 грн/л.
Деталізація цін на АЗС 11 серпня, вівторок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
- ДП Pulls: 96,90 грн
- ДП Євро: 93,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Євро: 83,50 грн
- ДП Mustang: 96,80 грн
- ДП Євро-5: 93,80 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДП NANO Extro: 98,90 грн
- ДП NANO: 95,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДП (Energy): 91,90 грн
- ДП: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн