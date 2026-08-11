Сколько стоят хлеб, гречка, яйца и масло в супермаркетах: сравнение цен на 11 августа

В украинских супермаркетах сохраняется ценовая стабильность, однако, по отдельным позициям произошли точечные изменения. В частности, местами подешевели яйца, а на рынке подсолнечного масла сменился лидер по самой низкой стоимости.

Сколько стоят базовые продукты в крупнейших сетях Украины на вторник, 11 августа - собрало РБК-Украина в материале.

Главное: Хлеб : Полная стабильность. Самый дешевый - в "Сильпо" (12,99 грн за 350 г).

: Полная стабильность. Самый дешевый - в "Сильпо" (12,99 грн за 350 г). Гречка : Цены без изменений. Лидирует "Сильпо" благодаря скидке 15% (54,99 грн/кг).

: Цены без изменений. Лидирует "Сильпо" благодаря скидке 15% (54,99 грн/кг). Яйца : "Ашан" немного снизил цену (3,00 грн/шт, 30 грн/десяток). Среди фасованных 10 шт самые дешевые в "Сильпо" (43,66 грн) и АТБ (43,90 грн).

: "Ашан" немного снизил цену (3,00 грн/шт, 30 грн/десяток). Среди фасованных 10 шт самые дешевые в "Сильпо" (43,66 грн) и АТБ (43,90 грн). Молоко : Порционное (450 г) выгоднее всего в АТБ (19,90 грн по акции). Большая пачка (ультрапастеризованная) - в Novus по акционной доставке (34,99 грн).

: Порционное (450 г) выгоднее всего в АТБ (19,90 грн по акции). Большая пачка (ультрапастеризованная) - в Novus по акционной доставке (34,99 грн). Масло: Сменился лидер по минимальной цене - самая дешевая поллитровая в "Ашане" (49,40 грн).

Подробные цены в супермаркетах (11 августа)

Хлеб

В категории хлебобулочных изделий наблюдается полная ценовая стабильность - ценники в торговых сетях остались на уровне предыдущего дня.

"Сильпо": Хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (половинка, нарезанный, 350 г) - 12,99 грн

"Ашан": Хлеб "Формула Вкуса" белый пшеничный (нарезанный, 350 г) - 14,50 грн

АТБ: Хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн

Novus: Хлеб Marka Promo "Украинский" (половинка, нарезанный, 400 г) - 25,79 грн

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 11 августа (инфографика РБК-Украина)

Гречка

Лидирующую позицию по минимальной стоимости гречневой крупы уверенно удерживает "Сильпо", где действует акционное предложение со скидкой 15%. Стоимость килограмма в других сетях остается без изменений.

"Сильпо": Крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (акция -15%, было 64,99 грн)

АТБ: Крупа "Разумный выбор" гречневая (1 кг) - 65,90 грн

Novus: Крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн

"Ашан": Крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн

Яйца

Дешевую позицию поштучно продолжает предлагать "Ашан", где стоимость одного яйца категории С1 снизилась до 3,00 грн (30,00 грн за десяток против 31,00 грн накануне). Среди фасованных десятков лучшую цену удерживает АТБ благодаря акции. В "Сильпо" представлена альтернативная позиция категории С1.

"Ашан": Яйцо куриное С1 (поштучно) - 3,00 грн/шт (30,00 грн/десяток)

"Сильпо": Яйца куриные "Пашот" С1 (10 шт) - 43,66 грн

АТБ: Яйцо куриное "Своя линия" 1 категория (10 шт) - 43,90 грн (акция, было 47,90 грн)

Novus: Яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн

Молоко

В сегменте порционных упаковок (400-450 г) стоимость остается минимальной в АТБ и "Сильпо". При этом Novus продолжает удерживать выгодную цену на ультрапастеризованное молоко в большом объеме в рамках специального предложения на доставку.

АТБ: Молоко "Ежедневный сбор" пастеризовано 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акция, было 21,30 грн)

"Сильпо": Молоко пастеризованное "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн

"Ашан": Молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн

Novus: Молоко "Житомирский Молочный Завод" ультрапастеризованное 2,5% - 34,99 грн (акционная цена при доставке до 19.08, было 53,99 грн)

Подсолнечное масло

В категории рафинированного масла произошла смена лидера по самому низкому ценнику: самую дешевую позицию объемом 0,5 л предлагает "Ашан". Также скидка действует в сети "Сильпо".