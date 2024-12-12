Скільки коштують долар та євро: свіжий курс обмінників

Станом на ранок 12 грудня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,90 гривні, курс євро впав на 5 копійок до 44,30 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривні, євро по 43,60 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,66-41,69 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль і наблизився до історичного максимуму.

Офіційний курс на 12 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6941 грн за 1 долар (+0,0822 грн).

Курс менш ніж на копійку нижче за історичний максимум, досягнутий 4 грудня (41,6972 грн/долар).

Офіційний курс євро становитиме 43,7997 гривень за 1 євро (-0,0218 грн).

Облікова ставка

НБУ сьогодні ухвалить рішення про облікову ставку. Не виключено, що центробанк підвищить ставку на рівні 13% річних з червня поточного року. Підвищення ставки можливе через сплеск інфляції. Зростання цін у листопаді прискорилося до 11,2%.

Підвищення облікової ставки має знизити попит на валюту, і, як наслідок, зростання курсу долара може сповільнитися.