Курс долара наблизився до історичного максимуму

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль наблизився до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 12 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6941 грн за 1 долар (+0,0822 грн).

bank.gov.ua

Курс менш ніж на копійку нижче за історичний максимум, досягнутий 4 грудня (41,6972 грн/долар).

Офіційний курс євро становитиме 43,7997 гривень за 1 євро (-0,0218 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 7 копійок до 41,73-41,76 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,90 гривні.

Прогноз курсу

У НБУ очікують традиційного зростання попиту на валюту в грудні. Це зумовлено високими бюджетними видатками наприкінці року. Частина цих грошей опиниться на валютному ринку. У НБУ готові збільшити інтервенції для задоволення попиту.

Аналітики прогнозують, що до кінця року курс зросте щонайменше до 42 гривень. Наступний етап девальвації очікується у другій половині 2025 року.