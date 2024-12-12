Сколько стоят доллар и евро: свежий курс обменниках

По состоянию на утро 12 декабря средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,90 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 44,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 43,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,66-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд и приблизился к историческому максимуму.

Официальный курс на 12 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,6941 гривен за 1 доллар (+0,0822 грн).

Курс менее чем на копейку ниже исторического максимума, достигнутого 4 декабря (41,6972 грн/доллар).

Официальный курс евро составит 43,7997 гривен за 1 евро (-0,0218 грн).

Учетная ставка

НБУ сегодня примет решение об учетной ставке. Не исключено, что центробанк повысит ставку, которая находится на уровне 13% годовых с июня текущего года. Повышение ставки возможно из-за всплеска инфляции. Рост цен в ноябре ускорился до 11,2%.

Повышение учетной ставки должно снизить спрос на валюту, и как следствие, рост курса доллара может замедлиться.