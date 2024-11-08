Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінниках

Станом на ранок 8 листопада середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,60 гривень, курс євро – 45,05 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 грн, євро по 44,30 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,34-41,36 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання чотири дні поспіль.

Офіційний курс на 8 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3589 грн за 1 долар (-0,0973 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,5642 гривень за 1 євро (+0,2268 грн).

Ситуація на ринку

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США призвела до зростання курсу долара на світових ринках.

Гривня також перебуває під тиском. Як повідомив у коментарі РБК-Україна фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, особливо відчутно це було в перші години після закінчення американських виборів. У другій половині дня 6 грудня - чи то через зусилля НБУ, чи як результат саморегулюючого впливу ринку - тиск на гривню ослаб.

За підсумками НБУ підняв курс долара до гривні на 7 листопада до 41,45 гривень, що трохи нижче за історичний максимум (41,49 грн/долар).

Надалі все залежатиме від дій НБУ, який має достатньо резервів та інструментів впливу на валютний ринок для утримання курсу гривні від значного просідання, сказав Шевчишин.