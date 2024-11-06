Курс долара зростає четвертий день поспіль і наблизився до максимуму

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль і наблизився до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 7 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4562 грн за 1 долар (+0,0187 грн).

Вище курс був 22 липня – 41,4912 грн/долар (історичний максимум).

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Євро різко подешевшав на світовому ринку після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Офіційний курс євро становитиме 44,3374 гривень за 1 євро (-0,8129 грн).

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На міжбанку сьогодні курс впав на 8 копійок до 41,38-41,40 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок 41,70 грн.

Перемога Трампа та курс долара

Подальша фінансова стабільність України багато в чому залежить від виборів у Сполучених Штатах, зазначив у коментарі РБК-Україна фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США може призвести до скорочення допомоги Україні.

"Політика Штатів буде внутрішньо орієнтованою, тому він (Трамп, - ред.) може зменшити присутність у Європі та закликати країни-учасниці ЄС самостійно підтримувати Україну", - сказав він.