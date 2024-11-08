Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 8 ноября средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,60 гривен, курс евро - 45,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 44,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,34-41,36 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста четыре дня подряд.

Официальный курс на 8 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3589 гривен за 1 доллар (-0,0973 грн).

Официальный курс евро составит 44,5642 гривен за 1 евро (+0,2268 грн).

Ситуация на рынке

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США привела к росту курса доллара на мировых рынках.

Гривна также находится под давлением. Как сообщил в комментарии РБК-Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин, особенно ощутимо это было в первые часы после окончания американских выборов. Во второй половине дня 6 декабря - то ли вследствие усилий НБУ, то ли как результат саморегулирующегося воздействия рынка - давление на гривну ослабло.

По итогу НБУ поднял курс доллара к гривне на 7 ноября до 41,45 гривен, что чуть ниже исторического максимума (41,49 грн/доллар).

В дальнейшем все будет зависеть от действий НБУ, у которого достаточно резервов и инструментов влияния на валютный рынок для удержания курса гривны от значительного проседания, сказал Шевчишин.