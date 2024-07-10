Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінинках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 10 липня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,00 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 44,50 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,50 грн, євро по 43,80 грн.
На міжбанку курс сьогодні становить 40,70-40,70 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 8 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні до нового історичного максимуму.
Офіційний курс на 10 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,7662 грн за 1 долар (+0,0662 грн). Вище курс був лише 4 липня – 40,7599.
Курс євро становитиме 44,0846 гривень за 1 євро (+0,0065 грн). Це також історичний максимум. Вище курс був лише 9 липня – 44,0781.
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив про рішення НБУ збільшити строки повернення валютної виручки для аграрної продукції зі 90 до 120 днів. За його словами, це рішення підтримає наших експортерів, що переорієнтовуються на азійський та африканський ринок.
Водночас в короткостроковій перспективі це призведе до зменшення валютних надходжень та збільшення дефіциту валюти. Раніше рішення НБУ збільшити строк повернення виручки зі 180 до 90 днів призвело до додаткових надходжень на сотні мільйонів доларів щомісяця.