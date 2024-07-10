Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменинках

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 10 июля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,00 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 44,50 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,50 гривен, евро по 43,80 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,70-40,70 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до нового исторического максимума.
Официальный курс на 10 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,7662 гривен за 1 доллар (+0,0662 грн). Выше курс был только 4 июля - 40,7599.
Курс евро составит 44,0846 гривен за 1 евро (+0,0065 грн). Это также исторический максимум. Выше курс был только 9 июля - 44,0781.
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил о решении НБУ увеличить сроки возврата валютной выручки для аграрной продукции с 90 до 120 дней. По его словам, это решение поддержит наших экспортеров, переориентирующихся на азиатский и африканский рынок.
В то же время, в краткосрочной перспективе это приведет к уменьшению валютных поступлений и увеличению дефицита валюты. Ранее решение НБУ увеличить срок возврата выручки со 180 до 90 дней привело к дополнительным поступлениям на сотни миллионов долларов в месяц.