Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінинках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 10 липня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,00 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 44,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,50 грн, євро по 43,80 грн.

На міжбанку курс сьогодні становить 40,70-40,70 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 8 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні до нового історичного максимуму.

Офіційний курс на 10 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,7662 грн за 1 долар (+0,0662 грн). Вище курс був лише 4 липня – 40,7599.

Курс євро становитиме 44,0846 гривень за 1 євро (+0,0065 грн). Це також історичний максимум. Вище курс був лише 9 липня – 44,0781.