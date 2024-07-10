ua en ru
Ср, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменинках

Украина, Среда 10 июля 2024 10:20
UA EN RU
Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменинках Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 июля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,00 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 44,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,50 гривен, евро по 43,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,70-40,70 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до нового исторического максимума.

Официальный курс на 10 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,7662 гривен за 1 доллар (+0,0662 грн). Выше курс был только 4 июля - 40,7599.

Курс евро составит 44,0846 гривен за 1 евро (+0,0065 грн). Это также исторический максимум. Выше курс был только 9 июля - 44,0781.

Ситуация на рынке

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил о решении НБУ увеличить сроки возврата валютной выручки для аграрной продукции с 90 до 120 дней. По его словам, это решение поддержит наших экспортеров, переориентирующихся на азиатский и африканский рынок.

В то же время, в краткосрочной перспективе это приведет к уменьшению валютных поступлений и увеличению дефицита валюты. Ранее решение НБУ увеличить срок возврата выручки со 180 до 90 дней привело к дополнительным поступлениям на сотни миллионов долларов в месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Пять шагов и время. Что нужно Украине для прорыва на фронте: мнение эксперта
Пять шагов и время. Что нужно Украине для прорыва на фронте: мнение эксперта
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине