Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменинках

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 июля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,00 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 44,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,50 гривен, евро по 43,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,70-40,70 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до нового исторического максимума.

Официальный курс на 10 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,7662 гривен за 1 доллар (+0,0662 грн). Выше курс был только 4 июля - 40,7599.

Курс евро составит 44,0846 гривен за 1 евро (+0,0065 грн). Это также исторический максимум. Выше курс был только 9 июля - 44,0781.