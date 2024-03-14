Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався після різкого зростання, спричиненого стрибком на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 14 березня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 38,90 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до 42,65 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,40 гривні, євро по 41,95 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,80 - 38,84 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до історичного максимуму. Курс євро також поновив рекорд.

Офіційний курс на 14 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,7878 грн за 1 долар (+0,2954 грн). Вище курс був лише 22 лютого.

Курс євро становитиме 42,4183 гривень за 1 євро (+0,3769 грн). Вище курс був лише 29 грудня 2023 року.

Зростання курсу

Курс долара на готівковому ринку майже повністю залежить від курсу міжбанку. Банки продають населенню валюту, куплену у Національного банку з невеликою комісією.

НБУ з жовтня 2023 року перейшов до режиму керованої гнучкості курсу та реагує на ситуацію на ринку, підвищуючи чи знижуючи курс своїх інтервенцій. Більшість операцій на міжбанку йдуть за рахунок купівлі доларів банками у НБУ, тому регулятор фактично контролює курс.

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар. У січні вони чекали на курс 40,29 грн/долар.