Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался после резкого роста, вызванного скачком на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 14 марта средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 38,90 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 42,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,40 гривен, евро по 41,95 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,80 - 38,84 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара до исторического максимума. Курс евро также обновил рекорд.

Официальный курс на 14 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,7878 гривен за 1 доллар (+0,2954 грн). Выше курс был только 22 февраля.

Курс евро составит 42,4183 гривен за 1 евро (+0,3769 грн). Выше курс был только 29 декабря 2023 года.

Рост курса

Курс доллара на наличном рынке почти полностью зависит от курса на межбанке. Банки продают населению валюту, купленную у Национального банка с небольшой комиссией.

НБУ с октября 2023 года перешел к режиму управляемой гибкости курса и реагирует на ситуацию на рынке, повышая или снижая курс своих интервенций. Большинство операций на межбанке идет за счет покупки долларов банками у НБУ, поэтому регулятор фактически контролирует курс.

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года. Финансовые аналитики в марте 2024 года ухудшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,13 грн/доллар. В январе они ждали курс 40,29 грн/доллар.