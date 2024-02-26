Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінних пунктах

Станом на ранок 26 лютого середній курс продажу долара в Україні не змінився - 38,60 гривень, курс євро - 42,05 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,10 грн, євро по 41,35 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,25 - 38,30 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 10 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара. Долар дешевшає другий день поспіль після того, як оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 26 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,3527 грн за 1 долар (-0,1276 грн). Курс євро становитиме 41,5628 гривень за 1 євро (-0,1652 грн).

Ситуація на ринку

Зростання курсу долара минулого тижня було викликано збільшенням дефіциту валюти на міжбанку. НБУ протягом тижня 19-23 лютого 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 647,83 млн доларів. Це вдвічі більше, ніж тижнем раніше (322,3 млн доларів).

На початку минулого тижня курс на міжбанку зріс на понад 60 копійок до рівня 38,60 грн/долар. Офіційний курс долара три дні поспіль оновлював історичні максимуми і на 22 лютого сягнув рівня 38,6237 гривень за 1 долар. Однак потім курс пішов униз. У другій половині тижня курс почав знижуватись. У підсумку офіційний курс зріс із 37,97 до 37,35 грн/долар.