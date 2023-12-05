Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінниках

Станом на ранок 5 грудня середній курс долара в Україні не змінився - 37,40 гривні, курс євро впав на 5 копійок до 40,65 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 грн, євро по 40,00 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,59 -36,61 (купівля-продаж) - зростання на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара. Долар на міжбанку йде вгору після скасування обмежень на готівковому ринку.

Офіційний курс на 5 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,5383 грн за 1 долар (+0,0777 грн). Курс євро становитиме 39,7135 гривень за 1 євро (+0,0553 грн).

Ринок після рішення НБУ

Національний банк України з 1 грудня 2023 року зняв усі обмеження для банків на продаж ними готівкової іноземної валюти населенню.

Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом та продавати її на готівковому ринку. Натомість курс на міжбанку зростає, оскільки НБУ почав давати зміцнюватися долару. Таким чином, курси почали зближуватись. Різниця між курсами скоротилася до 80 копійок.

Наприкінці року очікується зростання курсу долара, викликане проблемами із західною допомогою та зростанням бюджетних платежів.